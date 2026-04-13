Кахигао ответил, стало ли судейство в РПЛ лучше после его слов о работе арбитров
Поделиться
Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о судействе в России. После матча 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1) Кахигао заявил, что хотел бы, чтобы арбитры уважали «Спартак» и судили честно и непредвзято.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8' 1:1 Мохеби – 42'
— Стало ли судейство лучше после ваших слов?
— Не думаю, что это как-то связано, я не имею никакого отношения к этому, — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.
Комментарии
- 13 апреля 2026
-
18:04
-
17:54
-
17:54
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:39
-
17:22
-
17:14
-
17:14
-
17:04
-
17:00
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:36
-
16:32
-
16:20
-
16:17
-
16:16
-
16:09
-
16:07
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:25
-
15:21
-
15:19
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
14:56