Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Кахигао ответил, стало ли судейство в РПЛ лучше после его слов о работе арбитров

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о судействе в России. После матча 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1) Кахигао заявил, что хотел бы, чтобы арбитры уважали «Спартак» и судили честно и непредвзято.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

— Стало ли судейство лучше после ваших слов?
— Не думаю, что это как-то связано, я не имею никакого отношения к этому, — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

Материалы по теме
Евгений Макеев: «Спартаку» проще играть с командами из верхней восьмёрки
