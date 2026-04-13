Кахигао ответил, стало ли судейство в РПЛ лучше после его слов о работе арбитров

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о судействе в России. После матча 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1) Кахигао заявил, что хотел бы, чтобы арбитры уважали «Спартак» и судили честно и непредвзято.

— Стало ли судейство лучше после ваших слов?

— Не думаю, что это как-то связано, я не имею никакого отношения к этому, — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.