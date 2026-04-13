«Живая легенда». Умяров поздравил Зобнина с 300-м матчем за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о 300-м матче хавбека и капитана красно-белых Романа Зобнина.

«Безусловно, можно сказать, что Зобнин — живая легенда «Спартака». Мы все его поздравили!» — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Капитан «Спартака» стал четвёртым игроком в истории клуба, забившим в своём 300-м матче. Зобнин отличился на восьмой минуте игры 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом» (1:1). Ранее подобное достижение отмечали Юрий Гаврилов, Фёдор Черенков, Сергей Родионов и Егор Титов.

В текущем сезоне Зобнин провёл за «Спартак» 27 встреч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.