Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Ваши эмоции понятны». Круговой — болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»

Футболист ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после поражения в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Круговой отметил, что армейцы не собираются сдаваться, а итоги подведут в конце сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

«Конечно, мы вчера обязаны были обыгрывать «Сочи». Так быть не должно, и никто этого не ожидал. Ваши эмоции понятны, и у нас они такие же. Ухудшили сильно своё положение, но сезон ещё идёт. Итоги подведём в конце. В наших силах всё исправить. Будем стараться, работать. Хоть и звучит это банально, но отчаиваться никто не собирается. Готовимся к следующим играм», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кержаков: удивило поражение ЦСКА от «Сочи» — клуб практически вылетел из РПЛ
