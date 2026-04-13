«Ваши эмоции понятны». Круговой — болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»
Футболист ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после поражения в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Круговой отметил, что армейцы не собираются сдаваться, а итоги подведут в конце сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'
«Конечно, мы вчера обязаны были обыгрывать «Сочи». Так быть не должно, и никто этого не ожидал. Ваши эмоции понятны, и у нас они такие же. Ухудшили сильно своё положение, но сезон ещё идёт. Итоги подведём в конце. В наших силах всё исправить. Будем стараться, работать. Хоть и звучит это банально, но отчаиваться никто не собирается. Готовимся к следующим играм», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
