«Ваши эмоции понятны». Круговой — болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»

Футболист ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам после поражения в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1). Круговой отметил, что армейцы не собираются сдаваться, а итоги подведут в конце сезона.

«Конечно, мы вчера обязаны были обыгрывать «Сочи». Так быть не должно, и никто этого не ожидал. Ваши эмоции понятны, и у нас они такие же. Ухудшили сильно своё положение, но сезон ещё идёт. Итоги подведём в конце. В наших силах всё исправить. Будем стараться, работать. Хоть и звучит это банально, но отчаиваться никто не собирается. Готовимся к следующим играм», — написал Круговой в своём телеграм-канале.