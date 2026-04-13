«Безусловно, это пенальти». Макеев — про 11-метровый в матче «Ростов» — «Спартак»
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев высказался о назначенном пенальти в ворота красно-белых в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Безусловно, это пенальти. Классический эпизод, когда много желания у защитника. Он [Джику], наверное, думал, что успеет к мячу. Но Роналдо оказался чуть-чуть похитрее и успел проткнуть мяч. Понятное дело, что в целом не такая опасная ситуация и Дмитриев страхует. Ну, конечно, ошибка», — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).

