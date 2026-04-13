Как вы относитесь к новому лимиту на легионеров в РПЛ?

Сегодня, 13 апреля, Министерство спорта РФ опубликовало проект по ужесточению лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Изменения должны вступить в силу с сезона-2026/2027. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Чемпионат» предлагает поделиться мнением об ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

В текущем сезоне РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому команды могут одновременно выпускать на поле до восьми иностранцев, а число легионеров в заявке ограничивается 13 игроками. Под действие лимита не попадают футболисты из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также иностранцы из других стран, обладающие правом выступать за сборную России.