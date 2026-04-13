Кононов назвал факторы, повлиявшие на результат матча «Торпедо» и тульского «Арсенала»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничью в матче 28-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Сегодня была боевая игра. «Арсенал» — очень хорошая команда, там достаточно опытные ребята, игроки, которые играли в Премьер-Лиге. Соответственно, они настраивались на нас, и мы на них. Получился такой, можно сказать, ничейный матч, где в каких-то эпизодах они хорошо играли, в каких-то — мы.

Если разложить игру в первом тайме: такая равная игра, без моментов, возможно, у ворот соперника. Мы не могли никак остро сыграть в атаке. В обороне мы ничего не давали им делать. Что касается второго тайма, то у нас была одна ошибка, где мы пропустили гол, но затем очень понравилось, что ребята вышли на замену и провели свой отрезок в хорошем темпе, с большим желанием. Пошли моменты, мы забили — правда, один мяч — но тем не менее сравняли счёт и не дали сопернику победить нас.

В целом хотел бы обратить внимание: две игры подряд мы пропускаем, потом отыгрываемся. С одной стороны, это говорит о том, что у нас есть характер и стремление выравнять игру за счёт результата. Второе — всё-таки пропускать… Надо на эту тему серьёзно всем задуматься. Игрокам нужно обязательно выходить и очень агрессивно играть с первых минут. У нас такой агрессивности в первом тайме, к сожалению, не было. Была какая-то монотонность. Разыгрывали вроде неплохо, но остроты и скорости не хватало. Да, были три-четыре удара от наших нападающих, но этого мало и не так остро», — приводит слова Кононова официальный сайт автозаводцев.