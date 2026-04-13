«Проиграл пару матчей, и тебя уже ссаными тряпками гонят». Слуцкий — о тренерской работе

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о специфике тренерской работы, а также об изменениях, произошедших за последнее десятилетие.

«Звезда тренера, знаете как… ты проиграл пару матчей подряд, и тебя уже ссаными тряпками гонят куда-то, орут: «Физрук! Тренировать не умеешь!» Поэтому в футболе очень быстро звёздность с тебя слетает. Я могу привести цифры. Средняя продолжительность работы тренера в Европе сегодня составляет порядка девяти месяцев. В РПЛ – порядка шести месяцев. Ну и кто ты, как не расходный материал?

Если что-то идёт не так, возникает вопрос [у руководства команды]: что легче? Поменять футболистов, команду, которые много стоят, или заплатить неустойку и выгнать тренера, попробовать взять другого, который будет более успешен. Раньше тренер был царь и бог, который распределял все финансовые блага: квартиры, машины, подписание контрактов, предел суммы этих контрактов. И вот мы за 10-летие прошли путь от, скажем так, властителей судеб до расходного материала», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «На личный счёт».