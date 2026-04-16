Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Фрайбург: во сколько начало ответного матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Сельта» — «Фрайбург»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Сельта» (Испания) и «Фрайбург» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Сельта» — «Фрайбург» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург, Германия
0:1 Матанович – 33'     0:2 Судзуки – 39'     0:3 Судзуки – 50'     1:3 Сведберг – 90+1'    

В первом матче «Фрайбург» разгромил «Сельту» со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау).

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.

Материалы по теме
Разгромы экс-тренеров ЦСКА и «Спартака», фарт Эмери. Итоги еврокубков после ЛЧ. Видео
Рекорды Лиги Европы УЕФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android