Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бетис — Брага: во сколько начало ответного матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бетис» — «Брага»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» (Испания) и «Брага» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Бетис» — «Брага» в России принадлежат Okko.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Антони – 13'     2:0 Эззалзули – 26'     2:1 Виктор – 38'     2:2 Карвальо – 49'     2:3 Орта – 53'     2:4 Горби – 74'    

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Ференцварош» со счётом 4:2. На аналогичном этапе «Бетис» по сумме двух матчей обыграл «Панатинаикос» — 4:1.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android