«Бетис» — «Брага»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию
Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» (Испания) и «Брага» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
Права на трансляцию матча Лиги Европы «Бетис» — «Брага» в России принадлежат Okko.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 4
Брага
Брага, Португалия
1:0 Антони – 13' 2:0 Эззалзули – 26' 2:1 Виктор – 38' 2:2 Карвальо – 49' 2:3 Орта – 53' 2:4 Горби – 74'
В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.
На стадии 1/8 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Ференцварош» со счётом 4:2. На аналогичном этапе «Бетис» по сумме двух матчей обыграл «Панатинаикос» — 4:1.
Материалы по теме
Рекорды Лиги Европы УЕФА:
