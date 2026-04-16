«Бетис» — «Брага»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бетис» (Испания) и «Брага» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Ференцварош» со счётом 4:2. На аналогичном этапе «Бетис» по сумме двух матчей обыграл «Панатинаикос» — 4:1.

