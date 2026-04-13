Мбаппе вернулся к тренировкам с «Реалом» и готов сыграть с «Баварией» в ЛЧ — Романо
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с командой и готов принять участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не принимал участия в тренировке из-за дискомфорта, который он испытывал в связи с рассечением брови, полученным во встрече 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).
Эпизод произошёл на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.
