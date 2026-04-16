«Ноттингем Форест» — «Порту»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Ланс — Тулуза. Прямая трансляция
Ноттингем Форест — Порту: во сколько начало ответного матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» (Англия) и «Порту» (Португалия). Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Порту» в России принадлежат Okko
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Окончен
1 : 0
Порту
Порту, Португалия
1:0 Гиббс-Уайт – 12'    
Удаления: нет / Беднарек – 8'

В первом матче «Ноттингем Форест» и «Порту» сыграли вничью со счётом 1:1.

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Ничья между «Порту» и «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча Лиги Европы

Рекорды Лиги Европы УЕФА:

