«Ловчев сказал, что я был не очень». Макеев — о критике за матч, в котором даже не играл

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев высказался о критике в адрес игроков в современном футболе, а также вспомнил забавный случай из своей карьеры, связанный с футбольным экспертом Евгением Ловчевым.

«В любом случае сталкиваешься с тем, что смотришь критику какую-то. Понятное дело, что целенаправленно ты её стараешься не читать, но тем не менее «Спартак» — это крупный, самый популярный клуб России, и ты в любом случае сталкиваешься с критикой.

Один из эпизодов, что мне запомнился, это когда игра была на кубок. Я даже не полетел на кубок, но тем не менее Ловчев сказал, что я был не очень. Вот такая история была», — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».