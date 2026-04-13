Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ловчев сказал, что я был не очень». Макеев — о критике за матч, в котором даже не играл

«Ловчев сказал, что я был не очень». Макеев — о критике за матч, в котором даже не играл
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Макеев высказался о критике в адрес игроков в современном футболе, а также вспомнил забавный случай из своей карьеры, связанный с футбольным экспертом Евгением Ловчевым.

«В любом случае сталкиваешься с тем, что смотришь критику какую-то. Понятное дело, что целенаправленно ты её стараешься не читать, но тем не менее «Спартак» — это крупный, самый популярный клуб России, и ты в любом случае сталкиваешься с критикой.

Один из эпизодов, что мне запомнился, это когда игра была на кубок. Я даже не полетел на кубок, но тем не менее Ловчев сказал, что я был не очень. Вот такая история была», — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Материалы по теме
«Безусловно, это пенальти». Макеев — про 11-метровый в матче «Ростов» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android