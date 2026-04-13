Бернарду Силва установил рекорд по матчам в АПЛ среди португальских игроков

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва провёл наибольшее количество матчей в истории английской Премьер-лиги среди португальских футболистов. Встреча 32-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:0) стала 297-й для игрока за всё время в АПЛ.

На втором месте списка находится Луиш Боа Морте (296), выступавший в АПЛ за «Арсенал», «Саутгемптон», «Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед». Топ-3 рейтинга замкнул Криштиану Роналду (236), который на Туманном Альбионе играл за «Манчестер Юнайтед».

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 451 матче во всех турнирах, в которых он отметился 76 голами и 77 результативными передачами.