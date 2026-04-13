Слуцкий: никогда не беру игрока, который выстрелил в первый сезон

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своём подходе при покупке новых игроков для команды.

«Я никогда не беру игрока, который выстрелил в первый сезон, потому что это всегда может быть случайность. Дальше он не пойдёт. Поэтому нужно понять: какой возраст, что у него уже есть два-три сезона на каком-то гарантированном уровне. Тогда ты понимаешь, что это менее рискованная инвестиция, нежели взять того, кто только что стрельнул. Хотя все хотят взять именно того, который: «Ух ты! Посмотрите, он за первый сезон забил 15! Давайте за него двадцатку заплатим. Через год он будет стоить 50». Как правило, второй сезон он не забивает ничего. И € 20 млн клуб потратил в пустоту. Два сезона – это тот срок, когда молодой, относительно молодой игрок может уже получить какую-то гарантированную статистику», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «На личный счёт».