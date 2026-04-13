Экс-игрок «Арсенала» Уилшир взял свой первый трофей в тренерской карьере

«Лутон Таун» под руководством тренера Джека Уилшира выиграл Трофей футбольной лиги, одолев в финале турнира «Стокпорт Каунти» со счётом 3:1. Это первый титул экс-игрока «Арсенала» в его тренерской карьере.

Специалист работает со «шляпниками» с октября 2025 года, до этого он трудился в «Норвич Сити».

В период игровой карьеры Джек Уилшир выступал за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут», «Вест Хэм Юнайтед» и датский «Орхус». Помимо этого, в активе полузащитника были матчи за сборную Англии.

В Трофее футбольной лиги выступают клубы из Лиги 1 и Лиги 2 (третий и четвёртый английские дивизионы соответственно), а также молодёжные составы команд АПЛ и Чемпионшипа. Это третий по значимости кубковый турнир Англии после Кубка страны и Кубка лиги.

Материалы по теме
Официально
Антонио Валенсия перешёл в «Уитеншоу Ветс» из девятого английского дивизиона
Комментарии
