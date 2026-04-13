Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: Акинфееву поставили счётчик матчей на «ВЭБ Арене», замотивирует до 1000 доиграть

Комментарии

Футболист ЦСКА Данил Круговой высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Акинфеев пока на травме, просто поздравили его лично с днём рождения. Когда вернётся в строй, тогда полноценно поздравим. Без понятия, до скольких лет Игорь может поиграть в ЦСКА. Мы счётчик его матчей поставили на «ВЭБ Арене». Думаю, его замотивирует это до 1000 доиграть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Акинфеев сыграл за клуб 21 встречу во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча. Всего за ЦСКА голкипер провёл 835 матчей.

После 24 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android