Зобнин: командам из нижней части таблицы тоже нужны очки, каждая игра — матч жизни

Игрок «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему фавориты Мир Российской Премьер-Лиги теряют очки в играх с аутсайдерами и середняками. В 24-м туре РПЛ в шести матчах из семи не был выявлен победитель.

— У тебя есть объяснение, почему фавориты в матче с командами из нижней части таблицы теряют очки и оступаются?

— Даже не знаю, бывают такие матчи. Возможно, конец сезона… Тем, кто идёт ниже в таблице, необходимы очки. Каждая игра сейчас — матч жизни. В принципе, у лидеров то же самое. Бывают такие туры, но не знаю, с чем связано, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.