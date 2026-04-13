Зобнин: командам из нижней части таблицы тоже нужны очки, каждая игра — матч жизни

Игрок «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему фавориты Мир Российской Премьер-Лиги теряют очки в играх с аутсайдерами и середняками. В 24-м туре РПЛ в шести матчах из семи не был выявлен победитель.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

— У тебя есть объяснение, почему фавориты в матче с командами из нижней части таблицы теряют очки и оступаются?
— Даже не знаю, бывают такие матчи. Возможно, конец сезона… Тем, кто идёт ниже в таблице, необходимы очки. Каждая игра сейчас — матч жизни. В принципе, у лидеров то же самое. Бывают такие туры, но не знаю, с чем связано, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

