«Акрон» — «Динамо» Москва: Беншимол сравнял счёт ударом с пенальти на 88-й минуте

В эти минуты проходит заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Игорь Капленков из Москвы. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

На 88-й минуте Беншимол сравнял счёт ударом с пенальти, который сам и заработал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Ранее, на 21-й минуте, нападающий «Динамо» Муми Нгамалё реализовал пенальти. На 33-й минуте бразилец Артур Гомес с паса Нгамалё удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар с паса форварда Артёма Дзюбы отыграл один мяч.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. Отрыв от зоны прямого вылета составляет два очка. «Динамо» располагается на девятой строчке в чемпионате с 31 очком.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
