Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, состоялся заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

«Акрон» — «Динамо» Москва — 2:3.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 53 очка в 24 матчах. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит». На счету сине-бело-голубых 52 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». У железнодорожников 45 набранных очков в 24 турах. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (12), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).