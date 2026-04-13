Роман Зобнин высказался о 300-м матче за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о своём 300-м матче за красно-белых, который он провёл во встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Ростовом» (1:1).

«300 матчей для меня – это что-то невероятное. Я жил в Иркутске, был маленьким ребёнком, смотрел только по телевизору «Спартак» и, конечно же, не мог подумать, что столько матчей проведу. Когда играешь за «Спартак», все встречи тяжёлые. Не помню ни одного проходного матча. Соперники со «Спартаком» всегда показывают свой максимум. Я, наверное, к этому уже привык. Надеюсь, что продолжу приносить пользу команде и клубу в целом. Мой возраст ещё не такой старческий, в принципе, ещё два-три сезона можно спокойно играть», — сказал Зобнин в интервью пресс-службе на YouTube-канале клуба.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за клуб 27 встреч во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и двумя результативными передачами.