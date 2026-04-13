Ролан Гусев объяснил, почему Глебов получает мало игрового времени в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос об ограниченном игровом времени полузащитника бело-голубых Данила Глебова.

— Почему Глебов практически не получает игрового времени?

— Сейчас такая ситуация, что тактически в опорной зоне требуется другой футболист. Но Глебов хорошо тренируется, мы рассчитываем на него, в ближайшее время вы его увидите, — сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

В весенней части сезона Глебов провёл лишь девять минут в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Во всех остальных играх полузащитник оставался в запасе. В Фонбет Кубке России у Глебова 35 минут в ответном четвертьфинале Пути РПЛ со «Спартаком» (0:1).