«Будет очень сложно, но не невозможно». Слот — об ответной игре «Ливерпуля» и «ПСЖ» в ЛЧ

«Будет очень сложно, но не невозможно». Слот — об ответной игре «Ливерпуля» и «ПСЖ» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», который состоится 14 апреля. В первой игре сильнее оказались парижане — 2:0.

«Напомните, какой был счёт? 2:0. Ощущения были совершенно иными, однако счёт именно таков. Во-вторых, в важных матчах нынешнего сезона мы уже не раз показывали, что способны на отличную игру. Случалось разное, я это понимаю, но многие наши игры были очень хорошими. Те, кто со мной работает на протяжении последних 18 месяцев, помнят, что в 49 играх мы забивали два гола и больше. Да, не во всех этих встречах нам противостоял «ПСЖ», я знаю, но соперники были сильные. Есть вера в то, что завтра мы можем сделать что-то особенное, однако для этого мы должны провести особенный матч, потому что играем против чемпионов Европы. Это будет очень сложно, но не невозможно», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

