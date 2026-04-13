Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 24-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 13 апреля, завершился 24-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех сыгранных матчей.

Результаты встреч 24-го тура РПЛ-2025/2026:

Суббота, 11 апреля:

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 2:2;

«Рубин» — «Оренбург» — 0:0;

«Балтика» — «Пари НН» — 2:2.

Воскресенье, 12 апреля:

ЦСКА — «Сочи» — 0:1;

«Ростов» — «Спартак» — 1:1;

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Зенит» – «Краснодар» — 1:1.

Понедельник, 13 апреля:

«Акрон» – «Динамо» Москва — 2:3.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 53 очка после 24 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 52 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 45 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (12), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).