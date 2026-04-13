Факел — Родина: стартовые составы команд на матч 28-го тура Первой лиги 2025/2026, 13 апреля 2026

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся воронежский «Факел» и московская «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслужит Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Обухов, Багамаев, Тодорович, Юрганов, Журавлёв, Альшин, Нетфуллин, Якимов, Магомедов, Белайди, Турищев.

«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Сокол, Крижан, Фищенко, Егорычев, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.

После 27 матчей Первой лиги воронежский «Факел» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке.

В предыдущем туре «Факел» победил тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а «Родина» переиграла саратовский «Сокол» (3:1).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
2500 фанатов «Факела» посетили игру с тульским «Арсеналом», установив клубный рекорд
