Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, на чём сделает акцент в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» высказался на тему выбора тактики для команды.

«Если вы меняете систему, то обычно и фокусируетесь именно на ней. Подход завтра будет не сильно отличаться от того, что был в Париже. Я никогда не выпускаю на поле команду, чтобы она играла в низком блоке все 90 минут. Мы пытались прессинговать «ПСЖ» высоко во многих эпизодах, однако семь или восемь раз они оказывались у ворот. Подход будет заключаться в том, чтобы рисковать, но отбирать у них мяч. «ПСЖ» нужно прессинговать, все знают, как сложно это делать. В прошлом сезоне «Энфилд» ощутимо влиял на игру команды, и я ожидаю, что завтра будет то же самое», — приводит слова Слота Liverpool Echo.