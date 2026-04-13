Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, на чём сделает акцент в ответном матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» высказался на тему выбора тактики для команды.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Если вы меняете систему, то обычно и фокусируетесь именно на ней. Подход завтра будет не сильно отличаться от того, что был в Париже. Я никогда не выпускаю на поле команду, чтобы она играла в низком блоке все 90 минут. Мы пытались прессинговать «ПСЖ» высоко во многих эпизодах, однако семь или восемь раз они оказывались у ворот. Подход будет заключаться в том, чтобы рисковать, но отбирать у них мяч. «ПСЖ» нужно прессинговать, все знают, как сложно это делать. В прошлом сезоне «Энфилд» ощутимо влиял на игру команды, и я ожидаю, что завтра будет то же самое», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

