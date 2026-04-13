«Максимум жёлтая карточка». Рахимов — об удалении Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»
Российский тренер Рашид Рахимов высказался об удалении форварда «Зенита» Педро в матче 24‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Нет умышленного действия, Педро сгибает ногу, поднимает голеностоп и уходит от этой борьбы. Это слишком лёгкое удаление. Это максимум жёлтая карточка. В целом мне очень понравилось, как работал Карасёв. Он очень хорошо справлялся с ситуациями, когда в игре могло всё разгореться», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Бразилец получил прямую красную карточку во втором тайме за фол против капитана «быков» Эдуарда Сперцяна. При этом главный арбитр встречи Сергей Карасёв принял решение об удалении только после просмотра VAR.
