Акрон — Динамо Москва, результат матча 13 апреля 2026, счёт 2:3, 24-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» вырвало победу у «Акрона» в РПЛ благодаря голу Тюкавина на 90+5-й минуте
Завершился заключительный матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 3:2 одержали бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

На 21-й минуте нападающий «Динамо» Муми Нгамалё реализовал пенальти. На 33-й минуте бразилец Артур Гомес с паса Нгамалё удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте полузащитник тольяттинцев Стефан Лончар после скидки форварда Артёма Дзюбы отыграл один мяч. На 88-й минуте вышедший на замену Беншимол сравнял счёт ударом с пенальти, который сам и заработал. На 90+5-й минуте нападающий Константин Тюкавин принёс «Динамо» победу.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.

Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше
