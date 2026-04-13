Нападающий «ПСЖ» Дуэ вошёл в рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов до 21 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ вошёл в рейтинг лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА в возрасте до 21 года. Футболист забил гол в первом матче 1/4 финала турнира с «Ливерпулем» (2:0), этот мяч стал для него 10-м в соревновании.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11' 2:0 Кварацхелия – 65'
По 10 голов до 21 года также у Ламина Ямаля из «Барселоны» и Джуда Беллингема из «Реала». Возглавляет список нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, ранее выступавший за дортмундскую «Боруссию». На втором месте находится Килиан Мбаппе, игравший за «Пари Сен-Жермен», а ныне защищающий цвета «сливочных». Топ-3 замкнул Карим Бензема, забивавший до 21 года за «Лион».
