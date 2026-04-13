Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Счёт может измениться в течение пяти минут». Энрике — перед матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
«Этот матч будет сильно отличаться от первой игры. Нам нужно научиться справляться с трудными моментами, а затем – играть в свой обычный футбол, а не приезжать, чтобы защищать результат.

Обычно начало встречи имеет важное значение, но в современном футболе счёт может измениться в течение пяти минут. Важно хорошо начать матч, однако это не станет решающим фактором.

Когда играешь дома, перед болельщиками – легче, ты сильнее. Мы знаем, как сложно играть на этом стадионе [«Энфилд»], но это мотивирует нас. Будет непростой матч, вы увидите это завтра», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В первой встрече между командами победу со счётом 2:0 одержал парижский клуб.

