«Счёт может измениться в течение пяти минут». Энрике — перед матчем с «Ливерпулем» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».

«Этот матч будет сильно отличаться от первой игры. Нам нужно научиться справляться с трудными моментами, а затем – играть в свой обычный футбол, а не приезжать, чтобы защищать результат.

Обычно начало встречи имеет важное значение, но в современном футболе счёт может измениться в течение пяти минут. Важно хорошо начать матч, однако это не станет решающим фактором.

Когда играешь дома, перед болельщиками – легче, ты сильнее. Мы знаем, как сложно играть на этом стадионе [«Энфилд»], но это мотивирует нас. Будет непростой матч, вы увидите это завтра», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В первой встрече между командами победу со счётом 2:0 одержал парижский клуб.