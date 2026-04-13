Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Факел — Родина, результат матча 13 апреля 2026, счет 1:3, 28-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» победила «Факел» в матче 28-го тура Первой лиги
Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались воронежский «Факел» и московская «Родина». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 6'     0:2 Абдусаламов – 16'     0:3 Максименко – 27'     1:3 Пуси – 86'    

Первый мяч во встрече забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко на шестой минуте. Форвард гостей Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество на 16-й минуте. Артём Максименко довёл счёт до разгромного на 27-й минуте. На 86-й минуте нападающий хозяев Белайди Пуси забил один ответный мяч, установив окончательный счёт — 1:3.

После 28 матчей Первой лиги воронежский «Факел» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке.

В следующем туре «Факел» на выезде встретится с «Чайкой» (18 апреля), а «Родина» в этот же день на своём поле сыграет с ульяновской «Волгой».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пятибратов: в «Факеле» прекрасное финансирование и одна из лучших армий болельщиков
