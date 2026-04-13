Тюкавин сравнялся с Кордобой в рейтинге самых результативных игроков после рестарта РПЛ

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин забил победный для своей команды мяч на 90+5-й минуте матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:2) и сравнялся с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в рейтинге самых результативных игроков в весенней части чемпионата.

В шести турах после зимней паузы в РПЛ Тюкавин оформил семь результативных действий (четыре забитых мяча и три голевые передачи). Столько же — у Кордобы, который отличился шесть раз и отдал одну голевую передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.