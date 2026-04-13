Хакими ответил, считает ли он «ПСЖ» фаворитом в ответном матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался о статусе фаворита у своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». В первой встрече этих оппонентов парижане выиграли со счётом 2:0.

«В таких турнирах, как Лига чемпионов, просто не бывает фаворитов. Мы уже видели, как команды отыгрывались, уступая со счётом 0:2. Но мы всё равно сохраняем позитивный настрой. Верим в себя, завтра будет важная игра. Мы будет очень сосредоточены, нужно уделить внимание деталям. Наша команда готова показать свой максимум в матче с «Ливерпулем». Оба клуба будут бороться за победу», — приводит слова Хакими Liverpool Echo.