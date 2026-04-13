Тимур Гурцкая назвал двух кандидатов на замену Челестини в ЦСКА летом

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал двух тренеров, которые могут сменить швейцарца Фабио Челестини в ЦСКА ближайшим летом.

«Они пойдут другим путём. Я думаю так. У них есть в голове два варианта — Слуцкий и Личка. Скорее всего, вот эти две фамилии звучат. Летом Личка отказался, но он думал, что у него в Турции что-то получится. Думаю, уговорить Викторовича [Слуцкого] будет очень тяжело», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с лета 2025 года. Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 42 очками в 24 матчах.