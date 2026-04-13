«Факел» — «Родина»: Абдусаламов удвоил преимущество гостей на 16-й минуте

В эти минуты идёт матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречаются воронежский «Факел» и московская «Родина». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Данил Каширин из Уфы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче – 2:0 в пользу «Родины».

Форвард гостей Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество гостей на 16-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко на шестой минуте.

После 27 встреч Первой лиги воронежский «Факел» набрал 59 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Родина» заработала 52 очка и располагается на второй строчке.

В предыдущем туре «Факел» победил тульский «Арсенал» со счётом 2:1, а «Родина» переиграла саратовский «Сокол» (3:1).