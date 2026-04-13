Хакими рассказал, чем нынешняя версия «ПСЖ» отличается от команды прошлого сезона

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» ответил, чем нынешняя версия парижской команды отличается от клуба прошлого сезона.

«Одно из отличий между прошлым сезоном и нынешним заключается в том, что сейчас мы в большей степени уверены в себе и играем в ранге победителей Лиги чемпионов. Именно это придаёт нам сил перед непростыми матчами. Мы понимаем, кем являемся и чего смогли достичь», — приводит слова Хакими Liverpool Echo.

На стадии 1/8 финала соревнования парижане по сумме двух встреч победили «Челси» со счётом 8:2. На аналогичном этапе турнира «красные» по сумме двух матчей одолели «Галатасарай» со счётом 4:1.