«Думал, он упадёт и умрёт». Тихонов — о форварде «Зенита» Джоне Дуране

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился наблюдениями за игрой нападающего «Зенита» Джона Дурана. Колумбиец перебрался в санкт-петербургский клуб на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно.

«Послушайте, я был на Кубке, с Владом Радимовым мы ездили. Он [Дуран] там играл. Пенальти забил. И потом у них, знаешь, как называется, забежка после игры, кто мало играл. Я думал, он упадёт, умрёт там, понимаешь? Он бежит так, не знаю, что у него сзади висит, бурдюк вот этот сзади. Если честно, я думаю: «Что за футболист?» И этот человек получает € 1 млн в месяц в «Зените».

Он пришёл на четыре месяца, зарплата официальная — € 4 млн. Это везде написано, я прочитал. € 1 млн в месяц получает человек и бегает с «чемоданом» сзади. Еле-еле ходит и сидит, отдыхает. Что ему ещё нужно? Забил он знаешь сколько? Два пенальти. Больше не надо. Всё сделал он», — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»