«Где вы, хейтеры, будете?» Макеев высказался о защитнике «Спартака» Денисове

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Макеев высказался о защитнике красно-белых Данииле Денисове.

«Мне нравится, как сейчас выглядит Денисов. До этого его много критиковали, но сейчас он поймал игру. Если он ещё начнёт забивать свои моменты, он вообще будет лучшим. И где вы, хейтеры, будете на этот раз?» — сказал Макеев в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Футболист выступает за основную команду «Спартака» с 2020 года. В нынешнем сезоне Денисов провёл за клуб 23 матча в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Также на счету защитника 11 встреч в Кубке России и одна голевая передача.