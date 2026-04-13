Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы про́клятые просто». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо» в РПЛ

«Мы про́клятые просто». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (2:3) с решающим голом на 90+5-й минуте в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

«Без комментариев. Мы про́клятые просто», — приводит слова Дзюбы Rusfootball.info.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. Московское «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками в 24 встречах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android