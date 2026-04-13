«Мы про́клятые просто». Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо» в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (2:3) с решающим голом на 90+5-й минуте в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы.

«Без комментариев. Мы про́клятые просто», — приводит слова Дзюбы Rusfootball.info.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. Московское «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками в 24 встречах.