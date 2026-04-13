«Я работал с ним и знаю, что это за человек». Тихонов — о Соболеве
Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве, с которым работал вместе в самарском клубе. В матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) нападающий получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Соболев огромную работу делает. Он бегает, отнимает. Пусть все его не любят: «Дельфин», «ныряет». Да я работал с ним, я знаю, что это за человек. Сашка очень амбициозный человек, у него, наверное, характер его и вот эти амбиции через край лезут, понимаешь? Он очень эмоциональный человек, очень. Это всё на публику выливается, даже вот это, когда он вчера отбрыкнулся и потом начал показывать, что кому-то там больно.

Ему мешают очень вот эти его эмоции, перебивают его, поэтому отсюда эти нырки. Посмотри, ну, головой играет здорово, ногами играет, имею в виду, забивает. Пусть с футболом не сильно, давайте будем честно говорить. Но то, что касается игры нападающего, он умеет забивать, это есть», — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

