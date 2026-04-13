«Точно не заслуживали поражения». Тедеев — о матче «Акрон» — «Динамо» Москва

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался после поражения своей команды в матче 24‑го тура Мир РПЛ от московского «Динамо» (2:3).

«По созданным моментам, по содержанию этот матч самый обидный с точки зрения результата, потому что мы точно не заслуживали поражения. В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов у ворот соперника, мы обязаны были реализовывать и забивать.

Во втором тайме мы полностью владели инициативой, были намного ближе к победе. Но так вышло, что первые два мяча получили из‑за наших простейших ошибок. Индивидуальные действия игроков в какой‑то определённый момент приносят антирезультат, такое бывает, от ошибок никто не застрахован», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.