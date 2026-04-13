«Точно не заслуживали поражения». Тедеев — о матче «Акрон» — «Динамо» Москва

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался после поражения своей команды в матче 24‑го тура Мир РПЛ от московского «Динамо» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

«По созданным моментам, по содержанию этот матч самый обидный с точки зрения результата, потому что мы точно не заслуживали поражения. В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов у ворот соперника, мы обязаны были реализовывать и забивать.

Во втором тайме мы полностью владели инициативой, были намного ближе к победе. Но так вышло, что первые два мяча получили из‑за наших простейших ошибок. Индивидуальные действия игроков в какой‑то определённый момент приносят антирезультат, такое бывает, от ошибок никто не застрахован», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.

