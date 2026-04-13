Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 13 апреля

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 13 апреля
Комментарии

В понедельник, 13 апреля, состоялся заключительный матч 28-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты Первой лиги на 13 апреля:

«Факел» Воронеж — «Родина» Москва — 1:3.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 28 игр. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (45) и костромской «Спартак» (44). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Урал» и «Уфа» не выявили победителя в матче 28-го тура Первой лиги
