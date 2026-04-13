Круговой рассказал о взаимодействии нового тренера ЦСКА Игдисамова с Фабио Челестини

Футболист ЦСКА Данил Круговой рассказал о взаимодействии нового тренера армейцев Дмитрия Игдисамова с наставником команды Фабио Челестини.

«Игдисамов нормально коммуницирует с командой, подсказывает, после тренировок отрабатываем с ним какие-то действия. Для российского коллектива это хорошее пополнение в тренерском штабе. С Челестини, думаю, они тоже общаются. Не замечал этого в тренировочном процессе, но после, мне кажется, что-то обсуждают», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 24 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

