Тренер «МЮ» Кэррик прокомментировал возможное продление контракта с Майну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Кобби Майну.

«Подпишет ли Майну контракт до конца нынешнего сезона? Конечно, нам бы хотелось так думать, этот момент приближается, поэтому мы настроены позитивно и сохраняем спокойствие. Время покажет, как всё сложится, но на данный момент мы находимся в хорошем положении», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Всего в нынешнем сезоне у Майну 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.