Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик прокомментировал возможное продление контракта с Майну
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о возможном продлении контракта с полузащитником Кобби Майну.

«Подпишет ли Майну контракт до конца нынешнего сезона? Конечно, нам бы хотелось так думать, этот момент приближается, поэтому мы настроены позитивно и сохраняем спокойствие. Время покажет, как всё сложится, но на данный момент мы находимся в хорошем положении», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

Всего в нынешнем сезоне у Майну 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android