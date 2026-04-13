Результаты матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

В понедельник, 13 апреля, завершился 28-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 28-го тура Первой лиги:

10 апреля, пятница:

«КАМАЗ» — «Нефтехимик» — 0:0.

11 апреля, суббота:

«Чайка» — «Енисей» — 1:4;

«Черноморец» — «Спартак» Кострома — 1:2;

«Челябинск» — «СКА-Хабаровск» — 2:2.

12 апреля, воскресенье:

«Урал» — «Уфа» — 0:0;

«Волга» — «Шинник» — 0:1;

«Торпедо» — «Арсенал» Тула — 1:1;

«Ротор» — «Сокол» — 1:0.

13 апреля, понедельник:

«Факел» — «Родина» — 1:3.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 28 игр. На второй строчке располагается московская «Родина» (55 очков). Тройку лидеров замыкает «Урал» из Екатеринбурга (49). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (45) и костромской «Спартак» (44). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.