«Надо заворачивать и отпускать». Генич — о возможном трансфере Батракова в Европу

Российский комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе из «Локомотива» полузащитника Алексея Батракова. Ранее представитель футболиста Владимир Кузьмичёв оценил вероятность летнего трансфера своего клиента в 90%. Сообщалось, что в игроке заинтересован «ПСЖ».

«Все эти разговоры, вбросы, которые сейчас есть, я с уважением отношусь к Володе Кузьмичёву, который представляет его [Батракова] интересы, это наш близкий товарищ, он сказал, что Лёша уйдёт на 90%.

Если это «Порту», просто надо заворачивать и отпускать. Если, правда, € 16 млн готовы заплатить», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».