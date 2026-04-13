Ламин Ямаль назвал своего кумира среди футболистов
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль назвал бразильского форварда «Сантоса» Неймара своим кумиром среди футболистов.

«Я много раз смотрел матч, где было 6:1 (встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» сезона-2016/2017. — Прим. «Чемпионата»). Я смотрел его вживую. Неймар олицетворял всё моё детство, он мой кумир, и я всегда буду благодарен ему за то, что он дал футболу.

Он вдохновляет всех нас, вы платите за билет, чтобы увидеть его, проходит два-три дня после встречи, и вы снова смотрите на него, просто чтобы увидеть его игру.

Я благодарю его за то, что он дал футболу, и надеюсь, что он сможет выступить на чемпионате мира», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

