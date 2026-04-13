Дзюба ответил на ироничный пост Акинфеева в свой адрес после матча «Акрон» — ЦСКА
Форвард «Акрона» Артём Дзюба отреагировал на слова капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в свой адрес после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы одержали победу (2:1), а гол Дзюбы на 90+3-й минуте был отменён из-за фола на вратаре.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

После игры Дзюба заявил, что гол был отменён неверно, и предположил, что в российском футболе есть правило — не трогать Акинфеева. Спустя время вратарь ЦСКА опубликовал ироничный пост, в котором высмеивались скандалы с участием форварда и слитые видео.

Фото: кадр из трансляции

— Артём, видел ответку Акинфеева на твои слова?
— Мне кажется, это не его ответочка.

— Брейдо (директор по коммуникациям ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»)?
— А кого ещё?

— Удивляет сам посыл? В очередной раз вспоминают видео.
— Это говорит о них просто. Мне, честно говоря, вообще по барабану. Меня это вообще не задевает. Меня невозможно оскорбить или обидеть.

— Не низко с их стороны?
— Для меня это смешно, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

