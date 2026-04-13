Тренер «Родины» Диас высказался о возможном выходе в РПЛ, вспомнив победу в Лиге Европы

Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал, какие эмоции испытает в случае выхода команды в Мир РПЛ по итогам нынешнего сезона. На данный момент москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице Pari Первой лиги. В 2023 году Диас работал в системе «Севильи» и выиграл Лигу Европы.

«Не устану это повторять, победа над «Ромой» Жозе Моуринью в том финале — очень важный момент в моей карьере. Но если выйдем с «Родиной» в Премьер‑Лигу, думаю, вновь смогу ощутить те же эмоции. Это будет важное событие, к которому все в клубе очень долго шли. Не могу сказать, что круче — выиграть Лигу Европы или выйти в РПЛ, однако эмоции будут сопоставимы», — сказал Диас в эфире «Матч Премьер».