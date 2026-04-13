Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик пожаловался делегатам УЕФА на качество газона перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ — MD

Флик пожаловался делегатам УЕФА на качество газона перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ — MD
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пожаловался на состояние поля на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» перед ответным матчем каталонского клуба с мадридским «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер «Барселоны» выразил обеспокоенность высотой травы на домашнем стадионе «Атлетико». Специалист высказал своё недовольство делегатам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), присутствовавшим на тренировке сине-гранатовых перед встречей.

В первой игре между командами «Атлетико» одержал победу со счётом 2:0.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижский клуб разгромил миланский «Интер» (5:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android