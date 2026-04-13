Андрей Тихонов ответил на слова Аршавина, что «Спартак» не является топ-клубом

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил на слова бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина, что красно-белые не являются топ-клубом России.

— Аршавин сказал, что «Спартак» — не топ-клуб, ваша реакция на такие слова?

— Знаете, каждый человек вправе говорить то, что он может говорить. Когда мы играли, для нас «Зенит» тоже не был топ-клубом и мы его не считали за конкурента, понимаете? В данный момент выражение Аршавина, что «Спартак» — не топ-клуб — это чисто его мнение. Мы знаем, что Андрей Аршавин говорит всё, что хочет, и всё, что может. Ну, вот такой человек он.

— Но «Спартак» — топ-клуб?

— Конечно. А почему нет? — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»